الفرح المنياوى لشعبية المنيا يتألق على مسرح ثقافة الشرفا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة ليلة رمضانية جديدة من ليالى وأمسيات شهر رمضان بالقاهرة على مسرح قصر ثقافة الشرفا المتخصص للحرف الفنية.



و قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى بمجموعة من التابلوهات الراقصة منها "الخسوف، التنورة، سامر التحطيب التي تشتهر بها محافظة المنيا، السحجه، الفرح المنياوى"، الفرقة من تدريب وتصميم سيد تونى، أنشات الفرقة عام 1968 وهدفها الحفاظ على الموروث الفنى والشعبى لمحافظة المنيا.



وحصلت على عدة جوائز من داخل مصر ومن خارجها وآخرها المركز الأول بدولة تايلاند ودولة الهند، ولهامشاركات عديدة فى المحافل الدولية والمحلية منها مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بدار الأوبرا وعدة مهرجانات منها التحطيب وتعامد الشمس بالأقصر ومشاركتها فى جميع المناسبات القومية والإحتفالات وليالى رمضان داخل و خارج المحافظة.