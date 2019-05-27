حملة إزالات بأحياء وسط وغرب والمنتزه بالإسكندرية

شنت أحياء وسط وغرب وأول المنتزه بالإسكندرية مساء اليوم الأحد حملة إزالات بالميادين والشوارع الرئيسية استهدفت القضاء على الإشغالات والتعديات بفرض رسوم وغرامات فورية على المخالفين.



وقال هشام كمال رئيس حي غرب الأسكندرية إنه تنفيذا للقانون وحفاظا على المال العام ، تم فرض رسوم على السرادقات وفقا لنص المادة ٢٢ من القانون ١٤٠ الخاص بأشغال الطريق، حيث تسرى أحكام القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وصفاتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية ، حيث تم تحصيل الرسوم المقررة من أصحاب الفراشات.





وقال سمير صدقي رئيس حي وسط الإسكندرية أنه تم شن حملة إزالات بشوارع زين العابدين والأندلس ، ولاجتيه سوق شيديا ، بمناطق محرم بك ، الابراهيمية ، باب شرقي ، وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات والتعديات والمفروشات، وذلك في اطار تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الإسكندرية ، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام والباعة الجائلين.



من جانبه ، قال رئيس حي أول المنتزه حمدى عبد العليم أنه تم خلال الحملة إزالة الاشغالات وتحصيل غرامات فورية لردع المخالفين للتعدى الصارخ على الطريق العام بكل من شارع المسرح وشارع مسجد الصداقة بمنطقة سيدي بشر قبلي.