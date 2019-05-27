نجوم الدراما لـ صدى البلد.. سوزان نجم الدين: مشاهد الإغراء سبب ابتعادي عن السينما.. دلال عبد العزيز تكشف تفاصيل الأزمة الصحية لـ رجاء الجداوي.. وهبة مجدي: خلقت روح المنافسة في طلقة حظ

سوزان نجم الدين: مشاهد الإغراء سبب ابتعادي عن السينما

إيساف: جذبني مسلسل "زلزال" خاصة المشاهد بين محمد رمضان وماجد المصري مصطفى خاطر: لا أشترط البطولة المطلقة في أعمالي هبة مجدي: خلقت روح المنافسة رجاء الجداوي في وعكة صحية.. دلال عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد التفاصيل









نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من تصريحات بعض نجوم الدراما الرمضانية، عن كواليس مسلسلاتهم وأحدث أخبارهم، من أبرزها:





أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أن سبب ابتعادها عن السينما طوال الفترة الماضية يرجع إلى حصرها في أدوار الإغراء التي تستغل جسدها، وقالت: "لا يمكن أن أقبل بهذه الأدوار لأنها لا تناسبني ولن تضيف لي ولذلك قررت الابتعاد عن السينما".









بينما كشف الفنان إيساف، عن إعجابه بمسلسل "زلزال" الذي يخوض من خلاله محمد رمضان السباق الدرامي الحالي.









وأما الفنان مصطفى خاطر فكشف عن حقيقة وضعه شروطًا عند مشاركته فى أي عمل فنى، والتي تردد أن من أهمها على الإطلاق أن يكون هو البطل الرئيسى للعمل سواء فى الدراما أو السينما.









وأكدت الفنانة هبة مجدي أن البطولة الجماعية في مسلسل طلقة حظ خلقت نوعا من المنافسة، فكل فنان بذل مجهودا كبيرا من أجل إخراج أفضل ما عنده بداية من التحضير للشخصية وصولا إلي تجسيدها.









وطمأنت الفنانة دلال عبد العزيز الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها الفنانة رجاء الجداوي، بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين ليلة الجمعة.



