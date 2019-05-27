الجنايات في يوم.. قتل عامل لسرقة دراجته البخارية.. الزقازيق تحيل أوراق خراط لـ المفتي.. والكسب غير المشروع: المشدد 7 سنوات لمسؤول بإدارة العمرانية التعليمية

-تأجيل محاكمة 43 متهمًا بـ حادث الواحات عسكريا لـ 2 يونيو

-عامل خراط قتل عامل لسرقة دراجته وقررت المحكمة إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى



أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الي القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، لجلسة 2 يونيو المقبل لتعذر حضور المتهمين.



وجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.



وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.



باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.



كشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس ، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.



كما أسدلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل،اليوم، الستار علي قضية من أصعب القضايا التي هزت الرأي العام بمدينة بلبيس حيث قام عامل خراط بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية وقررت المحكمة إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيه للنطق بالحكم.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وصول "سليمان ك" للمستشفى العام جثة هامدة أثر إصابته بطعنة نافذة وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث بلبيس للوقوف على ملابسات الواقعة.





وتبين من التحريات قيام "عمرو ن" 32 سنة خراط ومقيم بندر بلبيس، بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة، بهدف توصيله، وقام بطعنه بسلاح أبيض "خنجر 5 طعنات، "لسرقة دراجته البخارية، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.





وبالعرض على نيابة بلبيس العامة أقر المتهم بأرتكابه الواقعة وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالته للمفتى.





فيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم، ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا، بالسجن المشدد 7 سنوات، لرئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع.





يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت المتهمة بالسجن 15 عامًا، ورد مبلغ وقدره 712 ألفًا و227 جنيهًا، لقيامها باختلاس مبلغ مليون و444 ألفًا و806 جنيهات من أموال الإدارة التعليمية.





ثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ 180 ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و15 ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.

