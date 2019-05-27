زاره الملك فاروق ..مسجد السلطان الأشرف بالخانكة تحفة أثرية تسقط ضحية الإهمال



ويضيف محمد عباس ان الروحانيات داخل المسجد في رمضان تكون عالية جدا وخاصة في صلاتي التراويح والفجر والمسجد يشهد حضور كبير من المصلين مشيرا الي ان أهالي المنطقة دائما ما يزورون الضريح الملحق بالمسجد.



وتابع أن للمسجد دور اجتماعى لأهالى المدينة حيث يوجد به دار لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة ضخمة لتقوية طلبة المدارس كما تقام به المناسبات الرسمية والاحتفالات الدينية المختلفة مطالبا بالحفاظ عليه وترميه بصفة مستمرة لتاريخه الطويل وقيمته الأثرية.



تضم محافظة القليوبية العديد من المساجد التاريخية الشهيرة يقصدها آلاف المريدين فى أيام وليالى رمضان لأداء الصلاة بها وسط أجواء روحانية تخيم على المصلين الذين يتجمعون داخل المساجد التى تتزين لاستقبال الشهر الكريمبعد تزويدها بمجموعة من أشهر المقرئين والمنشدين الذين يحيون ليالى رمضان بتلاوة آيات الذكر الحكيم والأناشيد الدينية.ويعد مسجد السلطان الأشرف بمدينة الخانكة تحفة معمارية تشهد على عظمة العمارة الاسلامية ويتكون المسجد الذى شيده السلطان المملوكى الاشرف سيف الدين برسباى وكان حاكما لمصر والشام في هذه الفترة وكان معروفا باسم السلطان الأشرف ولهذا سمي باسمه من مصلى فسيح تضئ الشمس جميع جوانبه والوجهة الرئيسية للمسجد تشرق على الطريق الرئيسى وعادة ما يستقبل المسجد وفودًا أجنبية من الهند وباكستان، ومنهم من يأتى للصلاة وعقد حلقات الذكر داخل المسجد، كما تحرص كثير من تلك الوفود على زيارة الضريح الملحق بالمسجد.توافد المصلون بالقليوبية على المسجد لأداء صلاة التراويح في جو إيماني حيث يعد من أكبر المساجد بمدينة الخانكة وقراها كما يشهد المسجد تنظيم مسابقات فى حفظ القران الكريم واقامة الشعائر والامسيات الدينية المختلفة كما كان المسجد قبلة للمسئولين والمحافظين لاداء الصلاة فيه كما يعد المسجد ايضا مقصدا للعديد من كبار رجال الدعوة والمقرئين أيضا قديما الملك فاروق زار هذا المسجد.وعن تاريخ المسجد قال احمد سلام ان مسجد الأشرف برسباى المسجد يعتبر تحفة معمارية إسلامية بدأ بناؤه في عام 831 هجرية واستمر العمل فيه لمدة 10 سنوات ويتكون الجامع من مساحة مربعة طول ضلعها حوالي 40 مترا يتوسطها صحن مكشوف يحيط به أربع مظلات والجامع له أربع واجهات مبنية بالحجر المشهر ارتفاعها حوالي 10 أمتار ويقع علي يسار المدخل الرئيسي وهي تتكون من 3 طوابق يبلغ ارتفاعها من سطح الجامع وليس من الأرض حوالي 23 مترا الطابق الأول مربع المساحة وارتفاعه حوالي 8 أمتار.امام الطابق الثاني فهو علي شكل أسطوانة والطابق الثالث محمول علي أعمدة من الرخام واجهات المسجد الأربع عبارة عن تحفة معمارية في تصميمها وما تضمه من تجاويف وشبابيك يبلغ عددها 24 شباكا كما يوجد أيضا ساعة قديمة عبارة عن دائرة مرسومة علي الحائط وتعتمد علي أشعة الشمس والظل لتحديد الوقت كما أن هذا المسجد هو المكان المفضل لكل محافظة القليوبية حيث يأتون لصلاة الجمعة فيه.واكد سامي خضر احد السكان القريبين من المسجد أنه دائما ما تأتي وفود إنجليزية وهندية، وباكستانية لزيارة المسجد مشيرا ان تلك الزيارات لا تنتهي ومنهم من يأتي للصلاة داخل المسجد وخاصة الهنود والباكستنيين وفي رمضان يأتوا لتنظيم حلقات داخل المسجد.