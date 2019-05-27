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ديني

حكم بيع الآثار إذا وجدها شخص في منزله

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:34 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التجارة في الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في مزرعته أو بيته، أو التجارة فيها أمر ممنوع شرعا ومحرما.

وأجاب أمين الفتوى عن سؤال " ما حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته، أو في مكان يملكه بشكل شخصي، أن قانون الآثار المصرية منع تداول الآثار بين الأفراد، لأن القانون كيفها على أنها مال عام، وما ورد في بعض كتب الفقه القديمة والتراثية، حول تقسيم ما يجده الإنسان في أرضه من كنوز وفقا لتقسيمات معينة واردة في الفقه الإسلامي، مثل أن يأخذ منها الخمس أو ما شابه ذلك، هذه التقسيمات كانت موجودة في واقع مختلف.

وأوضح أن القاعدة في الشريعة تفيد بأن ولي الأمر له سلطة التقييد المباح، وولي الأمر ليس شخصا طبيعيا معينا فقط، ولكنه هنا يتمثل في النظام العام، والمجالس النيابية.

وتابع: يجب على الأشخاص أن يراعوا المصلحة العامة، ويجب تسليم الآثار للجهات المختصة للدولة لتتعامل معها بما تقتضيه المصلحة العامة.

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