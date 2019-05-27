القابضة للتأمين تطلق أضخم مشروع تطوير منذ نشأتها

قال باسل الحيني،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين ، إن مجموعة مصر القابضة للتأمين انطلقت من استراتيجية نمو شامل لتنفيذ أضخم مشروع تطوير منذ نشأتها، في القلب منه النهوض بالعنصر البشري وإعداد صف ثان وثالث مؤهل للقيادة مستقبلًا، وقوامه تطوير الهيكل المؤسسي للشركات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ثم النهوض بالمجموعة من خلال العديد من المبادرات التي يجري العمل على قدم وساق لإخراجها إلى حيز النور.



وأوضح الحينى فى تصريحات صحفية له أن الشركات التابعة تتعامل مع متغيرات الواقع برؤى وسياسات مرنة وجديدة خلال الفترة القادمة بأدوات تتناسب مع ظروف العصر وبقدرات مالية هائلة ووضع العميل على قمة الأولويات.



وأضاف الحينى ، أن مسئوليتنا تجاه الدولة وهي المالك لرأس المال تحتم علينا أن نستهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية ومعدلات النمو للشركات التابعة للمجموعة. ولتحقيق هذا، نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية والاستفادة من محفظة الاستثمارات الضخمة التي ستعاوننا في إدارتها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية بفكر جديد وأسلوب إدارة متطور يليق بأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.