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تعليم

مناقشة مشاريع تخرج طلاب إعلام الأزهر 16 يونيو

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:03 ص
طلاب إعلام الأزهر
طلاب إعلام الأزهر
محمد شحتة
قرر الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، تحديد موعد مناقشة مشاريع التخرج للطلاب في الأقسام الثلاثة، يوم السبت الموافق 15 يونيو.

وقال السعيد في منشور له، إن آخر موعد لاستلام مشاريع تخرج الطلاب بالفرقة الرابعة يوم الأحد الموافق 9 يونيو وعلى كل فريق عمل انتهى من مشروعه سرعة تسليمها إلى منسق المشروع من أعضاء الهيئة المعاونة.

يذكر أن مشاريع تخرج طلاب الكلية هذا العام شهدت إشادة كبيرة من أساتذة الأزهر ومن خارج الجامعة بسبب حثها على التحلي بقيم الأخلاق النبيلة وكذلك الحفاظ على اللغة العربية والعلاقة بين الأزهر وإفريقيا.

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