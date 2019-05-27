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اقتصاد

المالية تبيع سندات خزانة بـ 1.75 مليار جنيه .. اليوم

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:37 ص
صدى البلد
محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية ظهر أمس الاثنين طرح سندات خزانة لاستحقاقي ٣و٧ سنوات بقيمة تبلغ ١.٧٥ مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.

قالت الوزارة في تصريحات لها إنها عهدت البنك المركزي المصري بعملية طرح تلك السندات ، من بينها استحقاق ٣سنوات بمليار جنيه و سند ٧ سنوات بقيمة ٧٥٠ مليون جنيه.

وتسعى وزارة المالية لطرح أدوات دين ب٣٦.٧٥ مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري لتمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة.

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