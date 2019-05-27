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اقتصاد

تعرف على خطوات الفصل الاجتماعي عن بطاقة تموين العائلة والمستندات المطلوبة

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
محمد صبيح
يستعرض صدى البلد خطوات للفصل الاجتماعي عن بطاقة تموين العائلة من خلال مستندات يقدمها المستفيد إلى مكاتب التموين التابع لمنطقة إصدار البطاقة التموينية:

- المستندات
1- صورة البطاقة التموينية للأسرة
2- صورة البطاقة الشخصية للفرد الذي يرغب في الانفصال
3- صورة بطاقة زوجة مقدم الطلب حال رغبة اضافتها للبطاقة الجديدة
4- قسيمة الزواج

- خطوات الفصل الاجتماعي
1- إحضار صورة بطاقة تموين الأسرة وصورة البطاقة الشخصية وصورة بطاقة زوجة مقدم الطلب وقسيمة الزواج
2- التقدم لمكتب التموين المصدر لبطاقة تموين الأسرة والتقدم بطلب فصل اجتماعي لإصدار بطاقة منفصلة تضم الزوجة وتقديم المستندات
3- يستمر الطلب من 15 إلى 21 يوما.. ثم يتوجه مقدم الطلب لمكتب التموين لاستلام البطاقة الجديدة بعد حذفه من بطاقة الأسرة

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