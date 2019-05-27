تعرف على خطوات الفصل الاجتماعي عن بطاقة تموين العائلة والمستندات المطلوبة

يستعرض صدى البلد خطوات للفصل الاجتماعي عن بطاقة تموين العائلة من خلال مستندات يقدمها المستفيد إلى مكاتب التموين التابع لمنطقة إصدار البطاقة التموينية:



- المستندات

1- صورة البطاقة التموينية للأسرة

2- صورة البطاقة الشخصية للفرد الذي يرغب في الانفصال

3- صورة بطاقة زوجة مقدم الطلب حال رغبة اضافتها للبطاقة الجديدة

4- قسيمة الزواج



- خطوات الفصل الاجتماعي

1- إحضار صورة بطاقة تموين الأسرة وصورة البطاقة الشخصية وصورة بطاقة زوجة مقدم الطلب وقسيمة الزواج

2- التقدم لمكتب التموين المصدر لبطاقة تموين الأسرة والتقدم بطلب فصل اجتماعي لإصدار بطاقة منفصلة تضم الزوجة وتقديم المستندات

3- يستمر الطلب من 15 إلى 21 يوما.. ثم يتوجه مقدم الطلب لمكتب التموين لاستلام البطاقة الجديدة بعد حذفه من بطاقة الأسرة