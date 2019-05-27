تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية

حرص الإعلامى أحمد شوبير على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .



وكتب شوبير على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: ‏‏"أفريقيا تختار الزمالك 👏🏻👏🏻💪🏼💪🏼 ".



كان الزمالك فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.



