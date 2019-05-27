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رياضة

تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:35 ص
شوبير
شوبير
محمد بدران
حرص الإعلامى أحمد شوبير على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .

وكتب شوبير على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: ‏‏"أفريقيا تختار الزمالك 👏🏻👏🏻💪🏼💪🏼 ".

كان الزمالك فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية

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