حسن المستكاوي: ‏‏يهنئ نادي الزمالك بالكونفدرالية

هنأ حسن المستكاوى نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .



وكتب المستكاوى على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر": ‏‏‏مبروووووك الفوز الزمالك مبروك ".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.



