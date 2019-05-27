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رياضة

حسن المستكاوي: ‏‏يهنئ نادي الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:24 ص
حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
محمد بدران
هنأ حسن المستكاوى نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .

وكتب المستكاوى على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر": ‏‏‏مبروووووك الفوز الزمالك مبروك ".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب  العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

حسن المستكاوي: ‏‏يهنئ نادي الزمالك بالكونفدرالية

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