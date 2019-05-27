في القريب العاجل.. برلماني: سيتم إيقاف الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي

أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مطالب المهندس محمد فرج عامر رئيس صناعة النواب بوقف استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العديد من دول العالم اتجه بالفعل إلى وقف استخدام هذه الأكياس التي تسبب ضررًا جسيمًا على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن هذه الأكياس غير قابلة للتدوير والدولة تقوم بوضعها في مدافن ولكنها غير آمنة.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن في القريب العاجل سيتم إيقاف هذه الأكياس بشكل نهائي لضمان الحفاظ على الصحة العامة والبيئة مما سيعود بالنفع على المواطن في النهاية.



كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد طالب بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأكد النائب في بيان له، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.