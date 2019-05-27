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حمدي الكنيسي يثني على بيان منصة watch it .. لها عائد مادي مهم .. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال حمدي الكنيسي عضو الهيئة الوطنية للإعلام إن بيان شركة watch it الذى أصدر اليوم هو هام للغاية لتوضيح الامور التي تغيب عن المشاهدين والمتابعين للعمل الدرامى بصفة خاصة باعتباره القوة الناعمة التى تمتلكها مصر.

وأضاف الكنيسي فى مداخلة هاتفية لبرنامج " ما وراء الحدث" عبر فضائية " اكسترا نيوز" أن البيان أوضح تماما أن الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام يحقق عائد مادى من خلال المشاركين فى هذا التطبيق الجديد .

وتابع أن هذا العائد المادى سيفيد الهيئة الوطنية للإعلام مشيرا إلى أن الهيئة تواجه مشكلة فى العجز المالى لسنوات مشيرا إلى أنه جار حل هذه المشكلة خاصة بعد انضمام "واتش ات".

واستكمل أنه بجانب العائد المادى يصاحبه حقوق مادية وفكرية مهمة للغاية لأن هناك منصات لقراصنة تحصل على الحقوق دون اعتبار لأصحابها. 

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