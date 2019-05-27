ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان وركلات الترجيح

توج الزمالك بكأس الاتحاد الافريقي " الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5/ 3 فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي لكأس الاتحاد الافريقى " الكونفيدرالية ".



وكانت المباراة فى وقتها الأصلى قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء ليتعادل الفريقان فى نتيجة المباراتين 1/ 1 بعد فوز نهضة بركان في مباراة الذهاب بهدف .



وإليكم ملخص المباراة...