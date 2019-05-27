ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان وركلات الترجيح

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:49 ص
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
عمرو ابوبكر
توج الزمالك بكأس الاتحاد الافريقي " الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5/ 3 فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي لكأس الاتحاد الافريقى " الكونفيدرالية ".

وكانت المباراة فى وقتها الأصلى قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء ليتعادل الفريقان فى نتيجة المباراتين 1/ 1 بعد فوز نهضة بركان في مباراة الذهاب بهدف .

وإليكم ملخص المباراة...

ترشيحاتنا

شاهد.. فرجاني ساسي يساند الزمالك والجماهير ترحب به

تعليق صادم من خالد بيومي على أداء الزمالك أمام نهضة بركان

اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

ارتطمت الكرة بيد المدافع .. مطالبات زمالكاوية بركلة جزاء والحكم يتجاهل

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور