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رياضة

ياسر ريان ‏‏يهنئ نادى الزمالك بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:24 ص
ياسر ريان
ياسر ريان
محمد بدران
حرص، ياسر ريان لاعب الاهلي السابق، على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .


وكتب ريان على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر": ‏‏‏‏‏مبروك كأس الكونفدراليه للنادي الزمالك ".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب  العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

ياسر ريان ‏‏يهنئ نادى الزمالك بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية

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