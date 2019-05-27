أستاذ بـ إعلام القاهرة: الأزهر المؤسسة التي تواصل تأثيرها الإيجابي في حياة الناس

قال الدكتور محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هذا الحفل صورة إيجابية لن تمحي من الذاكرة، وجميل ان يحتضن الأزهر طلابه وأحبابه ومريديه، لأنه هو المنظمة والمؤسسة التي تواصل تأثيرها الإيجابي في حياة الناس لعدة قرون.



جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي للطلاب والطالبات الوافدين بجامعة الأزهر، الذي نظمته مؤسسة الدكتور حمدى طه، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة الأزهر، أن المنظمات بمنتجها الذي تقدمه والأزهر على مدار تاريخه لم يقدم إلا العلم والثقافة والفقه وبيان الحلال والحرام، وما قدمه الدكتور حمدي طه هو نموذج للتجارة الرابحة مع الله.



حضر الحفل، عدد من عمداء الكليات وقيادات الأزهر وخريجي كلية الإعلام من العاملين بالمؤسسات الإعلامية، ولفيف من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بإعلام جامعة الأزهر والجامعات المختلفة.