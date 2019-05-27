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تعليم

حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين بالأزهر بحضور رئيس الجامعة.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:09 ص
حفل إفطار جماعي للطلاب
حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين بالأزهر بحضور رئيس الجامعة
محمد شحتة
نظمت مؤسسة الدكتور حمدي طه للتكافل الإجتماعي، حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة رسمية من رئيس مؤسسة التكافل الاجتماعي الدكتور حمدي طه، وفقرات إنشادية لعدد من المبتهلين، وكلمة لرئيس الجامعة، ثم نقاش ودى بين الخريجين والطلاب حول منظومة الإعلام المصري.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إننا جميعا جنودا للأزهر الشريف، ونسعى بكافة الطرق لتطويره، وكان ذلك واضحا عندما اتخذنا قرار ظهور النتيجة لتشجيع الطلاب على الاجتهاد بشكل دائم، ومن ثم اتخذنا قرار لضوابط امتحان القرآن الكريم، لمساواة الجميع لأننا لا نستطيع توحيد الأسئلة لجميع الكليات ولكننا وضعنا ضوابط له.

حضر الحفل، عدد من عمداء الكليات وقيادات الأزهر وخريجي كلية الإعلام من العاملين بالمؤسسات الإعلامية، ولفيف من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بإعلام جامعة الأزهر والجامعات المختلفة.

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