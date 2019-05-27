زي الشمس.. دينا الشربيني ترفض العودة للندن وتكتشف مكان مقتل فريدة

شهدت حلقة اليوم من مسلسل زى الشمس رفض نور "دينا الشربيني" الرجوع إلى لندن بعدما طلبت منها والدتها ذلك، حتى تبعدها عن عمر "أحمد السعدني" الذي يحاول الزواج منها.



وأصرّت نور على استكمال بحثها حول قاتل فريدة "ريهام عبد الغفور"، كما اكتشفت النيابة أن المكان الذي اكتشفته نور هو مرسم تأجره فريدة، وهو أيضًا المكان الذي قُتلت فيه.



وللمرة الثانية ذهبت نور للطبيب النفسي لتستكمل استرجاع ذكرياتها، لتتذكر بالكامل تحرش زوج والدتها بها، ودخول فريدة المفاجئ، وصفعه لها على وجهها، وأكد الطبيب أن هذا ما صنع حاجزًا بينها وبين والدتها والرجال أيضًا.



وقد أشادت النجمة أصالة بأداء النجمة دينا الشربيني على حسابها الرسمي بانستجرام وكتبت "مو معقول كيف بتمثل فوق الرائعة دندونة".



ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.



وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل زى الشمس كل من أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.