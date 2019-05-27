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برلمان

في الفترة القادمة .. برلماني: وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة لخروج منظومة التأمين الصحي

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:00 ص
التامين الصحي
التامين الصحي
حسن رضوان
علق سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة في تقديم خدمات صحية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي قام بإطلاق العديد من المبادرات التي استهدفت الوقاية من الأمراض الخطيرة والقضاء عليها بشكل نهائي في حال وجودها، أَضافة إلى الحفاظ على صحة المواطنين من جميع الامراض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة تعمل جمبًا إلى جنب بجانب الرئيس السيسي وتبذل جهود كبيرة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وخير دليل على ذلك الجهود المبذولة لخروج منظومة التأمين الصحي الشامل إلى النور في الفترة القادمة.

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