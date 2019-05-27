شاهد.. تعليق أحمد موسى على تبرع الكينج بنصف مليون جنيه لـ أورام أسوان

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتبرع الفنان محمد منير، بـ نصف مليون جنيه لمستشفى أورام أسوان.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، «محمد منير يعطي مثلًا وقدوة، لأنه تبرع بأجر أغنيته البالغ قيمته نصف مليون جنيه، لمستشفى أورام في أسوان»، لافتًا إلى أن أجر محمد منير أكبر من ذلك بكثير.





وأوضح أنه تحدث إلى الفنان عبر الهاتف، وأخبره بأنه طلب من محافظ أسوان التبرع لمستشفى الأورام، متابعًا: «لفتة إنسانية من الكينج، الذي يعلم جيدا ظروف أسوان والوضع الصحي.. وما فعله رسالة للجميع، وأنا بشكر هذا الفنان العظيم، وأتمنى من باقي النجوم أن يفعلوا مثله».



