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استشاري طرق: محور روض الفرج أشاد العالم كله به ودخل موسوعة جينيس .. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:42 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال استشاري الطرق والنقل الدولى الدكتور عماد نبيل إن محور روض الفرج إنجاز مهم للغاية للدولة المصرية التى استطاعت أن تنجزه فى وقت قياسى، مشيرا الى أن تجارب الكوبرى الملجم فى مصر قبل هذا الكوبرى يوجد فى اثنين فقط.

وأضاف نبيل فى حواره لبرنامج "ما وراء الحدث" عبر فضائية "اكسترا نيوز" ان هذا الانجاز جاء بفكر وتنفيذ مصري بأيدي مصرية 100% ويعتبر هذا الأمر هام للغاية خاصة وان هناك مشروعات عملاقة ستدخل فيها مصر الفترة القادمة.

وتابع أن هذا العمل يعتبر انتقالا نوعيا فى الخبرة المصرية أشاد به العالم كله ودخل موسوعة جينيس.

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