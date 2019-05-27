محمود العسيلي: مبروك للزمالك ولمصر كأس الكونفيدرالية

حرص الفنان محمود العسيلي على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .



وكتب العسيلي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "‏‏‏‏‏‏مبروك للزمالك ومبروك لمصر كأس الكونفيدرالية!".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.



