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فن

محمود العسيلي: مبروك للزمالك ولمصر كأس الكونفيدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:10 ص
العسيلي
العسيلي
محمد بدران
حرص الفنان محمود العسيلي على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .

وكتب العسيلي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "‏‏‏‏‏‏مبروك للزمالك ومبروك لمصر كأس الكونفيدرالية!".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.

محمود العسيلي: مبروك للزمالك ولمصر كأس الكونفيدرالية

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