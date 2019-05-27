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تعليم

10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:12 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
ينشر موقع صدى البلد، صورا ترصد عمليات التصحيح الالكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي الالكترونية.

وتم التقاط هذه الصور بمقر مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بإدارة بنها التعليمية ، والذي يضم 5 مراكز تصحيح فرعية لإدارات بنها وطوخ وقها وشبين القناطر وكفر شكر ، بالاضافة الى صور من داخل مدرسة الدكتور محمد ربيع فلاح الثانوية بنات بديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأكد المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات اولى ثانوي الالكترونية ، على تذليل كافة العقبات أمام المصححين والتدقيق الشديد أثناء تقدير الاجابات ومراجعتها أولا بأول أثناء التصحيح ومراجعة جميع الجزئيات.

وأوضح المسئولون أنه تم اختيار المقدرين من معلمي الصف الأول الثانوى ، ممن تتوافر لديهم مهارة التعامل مع الحاسب الآلى والخبرة والكفاءة ، ومن المقرر أن تستمر أعمال تقدير الدرجات حتي الانتهاء من جميع الامتحانات.
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي
10 صور ترصد سير العمل بلجان التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات أولى ثانوي

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