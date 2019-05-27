بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

أحيا نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى مساء أمس الأحد واحدة من السهرات الرمضانية التي حملت لافتة كامل العدد وذلك داخل خيمة " ليالي الخديوي" بفندق دوسيت القاهرة الجديدة .



قدم الليثي عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المميزة منها "بونبوناية" ،"عم يا صياد" ، "اذا كان قلبك كبير" .. وغيرها ممن تفاعل معها رواد المكان .



كان ضمن الحضور أميرة العايدي ودانا ابوزيد وتميز الحفل بالديكورات الفخمة وسط أجواء الهواء الطلق والتنظيم بمواصفات لايف مبهرة ل نرمين سيف "ابروش".