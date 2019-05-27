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رياضة

إبراهيم سعيد: جماهير الزمالك تستحق الفرحة

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:34 ص
ابراهيم سعيد: جماهير
ابراهيم سعيد: جماهير الزمالك تستحق الفرحه
محمد بدران
هنأ ابراهيم سعيد لاعب الاهلى والزمالك السابق نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3.


وكتب سعيد على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏مبروك لنادي الزمالك وجماهيره ولكن جماهير الزمالك تستحق الفرحة مبرووووك".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الاياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل لاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

إبراهيم سعيد: جماهير الزمالك تستحق الفرحة

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