صناعة البرلمان تفتح النارعلى أكياس البلاستيك في مصر.. ونواب: هدفنا الأول هو المحافظة على حياة المواطن.. الرقابة على الأسواق ضرورة لعدم انتشارها

صناعة البرلمان: الأكياس البلاستيكية تهدد حياة المواطنين والبيئة

برلمانية تطالب برقابة الأسواق لمنع استخدام الأكياس البلاستيكي

في القريب العاجل..برلماني: سيتم ايقاف الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي



طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأكد النائب في بيان له، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.



ولفت عامر، إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.



وحول هذا الأمر، أيدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب ما طالب به رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأضافت "شاكر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك أنواع عديدة ذات جودة رديئة الصنع من الأكياس البلاستكية تعتبر بمثابة مسرطن نشط يقضي على حياة المواطنين، إضافة إلى الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم بشكل يومي تؤثر أيضا على صحة المواطنين والبيئة.



طالبت عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق لوقف استخدام هذه الأكياس واستبدالها بأكياس قابلة للتحلل.



ومن جانبه، علق محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بوقف استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأضاف "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هذا الموضوع سوف يتم مناقشته في لجنة الصحة بشكل مفصل والخروج بتوصيات قوية في هذا الشأن، مؤكدًا أن مجلس النواب هدفه الأول هو المحافظة على حياة المواطن وتلبية احتياجاته.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أنه بالفعل هناك خطورة على المواطنين والبيئة في استخدام هذه الاكياس ولاجل ذلك سوف نناقش هذا الأمر بالجنة، مطالبًا الحكومة بتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



وفي السياق ذاته، أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مطالب المهندس محمد فرج عامر رئيس صناعة النواب بوقف استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن العديد من دول العالم اتجه بالفعل إلى وقف استخدام هذه الأكياس التي تسبب ضررًا جسيمًا على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن هذه الاكياس غير قابلة للتدوير والدولة تقوم بوضعها في مدافن ولكنها غير آمنة.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن في القريب العاجل سيتم ايقاف هذه الأكياس بشكل نهائي لضمان الحفاظ على الصحة العامة والبيئة مما سيعود بالنفع على المواطن في النهاية.