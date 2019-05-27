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توك شو

محمد نور: وأنا صغير والدتي كانت تقنعني بأن المياه لا تفطر.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:39 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان محمد نور إن والدتي كانت تقنعني بأن المياه لا تفطر وظللت أشرب الماء حتى 12 عاما رغم اللوم من اصدقائي فى الفصل .

وداعبه الاعلامى عمرو عبدالحميد مقدم برنامج " سيرة الحبايب " عبر فضائية " تن " قائلا" انت ماشى الموضوع ده لغاية دلوقتى؟ "

وبرنامج "سيرة الحبايب" بطابع رمضاني خاص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.

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