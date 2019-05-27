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حوادث

إصابة ضابط وأمين شرطة دهستهما سيارة مسرعة بالشروق

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:14 ص
حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
كتب محمد صبرى
شهد ميدان النهضة بمدينة الشروق حادث مؤسف بعد أن أطاحت سيارة مسرعة بأخرى ليصطدما بـ ارتكاز أمني مما تسبب فى إصابة ضابط شرطة وأمين شرطة من قوة الارتكاز .

وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى إخطارا بتعرض ارتكاز أمني مكون من ضباط وأفراد مباحث ونظام تابعين للقسم لحادث مروري ، بعد أن فوجئت القوات بسيارة مسرعة تصطدم بأخرى ، ويقتحمان الارتكاز الأمنى ليصاب ضابط نظام برتبة نقيب وكذا يصاب أمين شرطة تم نقلهما إلى المركز الطبى لإسعافهما .

وقد تمكن أفراد قوة الارتكاز من التحفظ على احدى السيارتين وقائدها بينما تم تحديد ورصد أرقام السيارة الأخرى التي لاذ قائدها بالفرار عقب وقوع الحادث .

ونفى مصدر امنى بمديرية أمن القاهرة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول استهداف كمين بالشروق ، مؤكدا أنها ليست عملية ارهابية كما تردد وأنه حادث مرورى .

وناشد المصدر المواطنين تحرى الدقة فى تناول المعلومات التي من شأنها إثارة الرأى العام وتتسبب في إحداث بلبلة .

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