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رياضة

تامر عبد الحميد: يوجه رسالة لجماهير الزمالك

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:24 ص
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
محمد بدران
وجه تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق رسالة لجماهير النادى بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .

وكتب عبد الحميد على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏شكرًا جدًا جدًا جدًا لجماهير الزمالك جماهير عظيمه انتم البطل الحقيقي افرحوووووا يا زملكاويه شكرًا جدًا الجهاز الفنى وشكرًا جدًا اللاعيبه الرجاااااله الابطااااال"

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب  العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

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