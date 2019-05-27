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رياضة

وائل القباني: لاعبو الزمالك أخرسوا الشامتين بتحقيق الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:34 ص
الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي
عبر وائل القباني، نجم الزمالك السابق، عن سعادته عقب فوز الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"نهضة بركان عمل على تصدير التوتر لفريق الزمالك في المباراة، ولكن الزمالك نجح في تحقيق الكونفدرالية رغم المشوار الصعب الفريق معلقا :" لاعبو الزمالك أخرسوا الشامتين بتحقيق الكونفيدرالية".


وتابع : أوجه تحية خاصة إلى طارق حامد على روحه القتالية العالية مع الزمالك"، مشيرا إلى ظهور لاعبي الفريق بشكل أفضل في لقاء السوبر الأفريقي .

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