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محافظات

اشتباه ما بعد الارتجاج إصابة سائق بحادث تصادم بإيتاي البارود

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:39 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب سائق باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر والرأس إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى  بتوك توك بطريق صفط الحرية ايتاى بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصاب لمستشفى إيتاى البارود المركزي.

اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بطريق قرثة صفط الحرية دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد أبو زينة  ١٨سنة سائق التوك توك باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر والرأس، وتم نقل المصاب لمستشفى إيتاى البارود المركزي لاتخاذ العلاج اللازم ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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