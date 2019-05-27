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برلمان

حب الوطن يهنئ الرئيس السيسي بفوز الزمالك بكأس الاتحاد الأفريقي 2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:18 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
تقدم ائتلاف حب الوطن، بأرق التهاني والتبريكات، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي، بمناسبة فوز الزمالك بكأس الاتحاد الأفريقي " الكونفدرالية،" 2019.

من جانبه قال الدكتور أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، نتقدم بأرق التهاني والتبريكات، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي، لفوزه ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي" الكونفدرالية" 2019، مضيفا كما نتقدم بالتهنئة لجماهير الكرة المصرية، على هذا الفوز الثمين.

وتابع عقبي، قدم فريق الزمالك أداء رجولي طوال زمن المباراة، و توج مجهوداته، بالفوز بعد الاحتكام لضربات الترجيح، ليعلن الزمالك بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية 2019.

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