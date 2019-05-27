ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أول تعليق من زيزو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:22 ص
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
عمرو ابوبكر
أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، أن إحساسه لا يُوصف؛ بعد فوز فريقه على منافسه نهضة بركان بركلات الترجيح 5 / 3 والحصول على الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف "زيزو"، خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن إحساسه لا يوصف نظرًا لأنها البطولة الأولى له مع الفريق منذ انضمامه فى الانتقالات الشتوية الماضية، مشددًا على أنه كان واثقًا من حصول فريقه على البطولة منذ كرة انفراد يوسف أوباما فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

كان أحمد سيد زيزو حلَّ بديلًا وصنع الفارق مع الفريق، كما نجح فى إحراز ركلة الجزاء الأخيرة التى بمقتضاها حقق الفريق الأبيض البطولة.

ترشيحاتنا

نشرة الحوادث الليلية.. ضحك علي وعايزة أتجوزه تفاصيل اختطاف طالب ومقتل تاجر عربي بسبب 12 ألف دولار

شاهد.. تعليق أحمد موسى على عدم حضور محمود الخطيب لنهائي الكونفيدرالية

تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية

تعليق مثير من ياسمين الخطيب بعد تقدم الزمالك بهدف

بالعبري.. قناة إسرائيلية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان بثا مباشرا

مباشر .. الزمالك 0 / 0 نهضة بركان .. موقف صعب للفارس الأبيض ويحتاج لهدف

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور