أول تعليق من زيزو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، أن إحساسه لا يُوصف؛ بعد فوز فريقه على منافسه نهضة بركان بركلات الترجيح 5 / 3 والحصول على الكونفدرالية الإفريقية.





وأضاف "زيزو"، خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن إحساسه لا يوصف نظرًا لأنها البطولة الأولى له مع الفريق منذ انضمامه فى الانتقالات الشتوية الماضية، مشددًا على أنه كان واثقًا من حصول فريقه على البطولة منذ كرة انفراد يوسف أوباما فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة.



