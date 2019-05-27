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توك شو

محمد نور يفاجئ الجميع ويغني هندي.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:14 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان محمد نور انه كان يحيي حفلا يوجد به حوالى 60% من الجنسية الهندية وكان يريد ان يقدم شيئا يرضيهم وأثناء استقلاله تاكسي بصحبة سائق هندى كان يغنى باللغة الهندية جاءته الفكرة للغناء بالهندى.
 
وأضاف نور فى حواره لبرنامج " سيرة الحبايب" عبر فضائية " تن" انه قام بكتابة كل كلمة بالعربى يغنيها السائق من اجل غنائها، مشيرا الى انه اصطحب السائق للتعلم منه .

برنامج "سيرة الحبايب" بطابع رمضاني خالص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.

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