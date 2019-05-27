عميد كلية الإعلام: تايم سبورت تعكس صورة مصر للخارج وينبغى الإهتمام بمحتواها

قال دكتور مرعى مدكور، عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر ، أن قناة تايم سبورت تجربة جديدة وهى قناة مدفوعة لذلك أتمنى تعدد القنوات لأنه سيؤدى لزيادة الإقبال على الشراء.





وأضاف مدكور فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن قناة ماسبيرو زمان ناجحة جدا ويجب عمل اعمال مماثلة لهذا الفن المحترم الذى يعشقه المصريين وأن يكون هناك رقابة من المجلس الاعلى للاعلام على الورق المكتوب قبل تصوير أى عمل فنى .



وأشار أن هذه القنوات تعكس صورة مصر للعالم لذلك لابد أن نهتم بما يتم بثه بعناية شديدة وعمل ضوابط للعمل بها مع الالتزام بتنفيذها .

