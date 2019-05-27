محمد نور يكشف عن أكثر النساء تأثيرا في حياته.. فيديو

قال الفنان محمد نور ان أكثر النساء تأثيرا فى حياته والدته وزوجته وبالأخص ابنته الصغيرة دمها خفيف وتضحك للغاية.



وأضاف نور فى حواره لبرنامج " سيرة الحبايب" عبر فضائية " تن" ان لديه من الأبناء أيضا علي وعمر وهما توأم بالاضافة الى عبد الله الصغير وعمره يقترب من إتمام السنتين إن شاء الله .



برنامج "سيرة الحبايب" بطابع رمضاني خاص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.

