ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد نور يكشف عن أكثر النساء تأثيرا في حياته.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان محمد نور ان أكثر النساء تأثيرا فى حياته والدته وزوجته وبالأخص ابنته الصغيرة دمها خفيف وتضحك للغاية. 

وأضاف نور فى حواره لبرنامج " سيرة الحبايب" عبر فضائية " تن" ان لديه من الأبناء أيضا علي وعمر وهما توأم بالاضافة الى عبد الله الصغير وعمره يقترب من إتمام السنتين إن شاء الله .

برنامج "سيرة الحبايب" بطابع رمضاني خاص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد تعرضها لوعكة

مباشر .. الزمالك 1 / 0 نهضة بركان .. محمود علاء يتقدم بضربة جزاء .. فيديو

البحوث الفلكية: أول أيام عيد الفطر الثلاثاء

انفرادان في دقيقة.. بداية ملتهبة بمباراة الزمالك ونهضة بركان أول 5 دقائق

اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

مصر تحقق رقما جديدا بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار