هل الحكومة نجحت في تقديم الرعاية للمواطن؟.. برلمانيون: جهود السيسي دفعت وزارة الصحة تخطو خطوات إيجابية للمصلحة العامة.. ضرورة الإسراع في استكمال منظومة التأمين الصحي لضمان حياة كريمة

أسعار الأدوية ستتراجع.. برلماني: يوضح أسباب انخفاضها الفترة القادمة

برلماني: وزارة الصحة تبذل جهود كبيرة لخروج منظومة التأمين الصحي

برلمانية: الرئيس السيسي قام بجهود ضخمة لتقديم الدعم للمواطنين



هل الحكومة نجحت في الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات العلاجية وتلبية احتياجاتهم ؟، جاء الرد من جانب النواب خلال استطلاع أجراه موقع "صدى البلد"، حيث أكدوا جميعًا أن الرئيس السيسي ينظر بعين الطبيب إلى المواطن واطلع العديد من المبادرات التي كان الهدف منها الحفاظ على الصحة العامة للمواطن والوقاية من الأمراض.



في البداية أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشؤون الصحية، بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى حياة كريمة للمواطن، مؤكدًا على أنه ينظر بعين الطبيب في جميع المجالات.



وأضاف "الشورى" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أداء الرئيس السيسي جعل وزارة الصحة تعمل بشكل جيد الفترة السابقة، ولكن لابد أن تتواصل الوزيرة مع اعضاء مجلس النواب لمعرفة القصور في القطاع والعمل على علاجها.



وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان إلى أنه لابد من الإسراع في استكمال منظومة التأمين الصحي وإشباع المستشفيات بالإمكانيات اللازمة لضمان حياة كريمة للمواطن، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد استقرار كبير في أسعار الدواء وإشباع السوق الأدوية النادرة وذلك من خلال الهيئة العليا للدواء في مصر إلى ستخرج إلى النور قريبًا.



ومن جانبها ثمنت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في المتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة ومن ضمنها الصحة، مشيرة إلى أنه قام بطلاق عدد كبير من المبادرات التي تتعلق بالمحافظة على حياة المواطنين.



وأضافت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن قطاع الصحة يحتاج إلى مزيد من الخدمات الصحية الضرورية لضمان حياة كريمة للمواطنين، ولابد أن تعلم وزيرة الصحة هذا الأمر جيدًا وتصنع خطة محكمة لسد احتياجات المرضى من خلال إشباع المستشفيات بالإمكانيات اللازمة لعلاجهم وتوفير أطباء متخصصين بجميع المستشفيات.



وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان إلى أن وزيرة الصحة بالتعاون والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب والقيادات في الصحة لمعرفة القصور الحقيقية الموجودة بالقطاع والعمل على تحسينها وإصلاحها بالشكل المطلوب.



وفي السياق ذاته علق سمير البطيخي عضو مجلس النواب، على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة في تقديم خدمات صحية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي قام بإطلاق العديد من المبادرات التي استهدفت الوقاية من الأمراض الخطيرة والقضاء عليها بشكل نهائي في حال وجودها، أَضافة إلى الحفاظ على صحة المواطنين من جميع الامراض.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة تعمل جمبًا إلى جنب بجانب الرئيس السيسي وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وخير دليل على ذلك الجهود المبذولة لخروج منظومة التأمين الصحي الشامل إلى النور في الفترة القادمة.