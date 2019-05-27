وليد الفراج يهنئ نادى الزمالك بالكونفدرالية

هنأ الإعلامي الرياضي وليد الفراج نادي الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .





وكتبت الصفحة الرسمية للبرنامج على " تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الف مبروك لكل أصدقائي الزملكاوية كاس الكونفدرالية .. مبروك ل ‎#مصر ومبروك للخصم السابق والصديق الحالي المستشار مرتضى منصور ، الف مبروك لكل جمهور ‎#الزمالك العظيم ، مبروك يا مدرسة .. فن ولعب وهندسة"



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.



