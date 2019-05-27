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رياضة

وليد الفراج يهنئ نادى الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:10 ص
وليد الفراج
وليد الفراج
محمد بدران
هنأ الإعلامي الرياضي وليد الفراج نادي الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .


وكتبت الصفحة الرسمية للبرنامج على " تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الف مبروك لكل أصدقائي الزملكاوية كاس الكونفدرالية .. مبروك ل ‎#مصر ومبروك للخصم السابق والصديق الحالي المستشار مرتضى منصور ، الف مبروك لكل جمهور ‎#الزمالك العظيم ، مبروك يا مدرسة .. فن ولعب وهندسة"

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب  العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

وليد الفراج يهنئ نادى الزمالك بالكونفدرالية

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