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ثقافة

هنا العراق.. قصة مسجد بناه سعد بن أبي وقاص وجدده والي البصرة والكوفة .. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف د.محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق ، حكاية واحد من أشهر مساجد العراق وهو جامع الكوفـة.

وبدأ عبد اللطيف القصة قائلا:عندما اختط سعد بن أبى وقاص مدينة الكوفة عام 17هـ/ 638م بعد أن افتتح المدائن حاضرة الدولة الساسانية، بدأ بتأسيس المسجد الجامع بالكوفة، وأقام فيما يلى جدار القبلة دارًا للإمارة ملاصقة له واختطت كل قبيلة خطة حول الجامع وأقيمت الأسواق فى ساحته، كانت الكوفة على هذا النحو أشبه بقرية مبانيها ساذجة بسيطة.

وهكذا أقيم جامع الكوفة على قطعة من الأرض مربعة،وجعل له ظلة من عروش النخيل تقوم على أعمدة من الرخام، أحضرت من بقايا القصور الفارسية فى الحيرة، ولم يكن لهذا الجامع الأول جدران خارجية تحيط به، واستبدل بالجدار خندق محفور توضيحا لحدود الجامع حتى لا يقتحمها أحد ببنيان.

وأقيمت أسقف المسجد فوق الأعمدة مباشرة دون أن ترتفع على هذه الأعمدة عقود مثل بقية المساجد،ولم يكن لهذا الجامع الأول أروقة تحيط بصحنه ولم يكن له محراب ولا منبر ولا مئذنة لذلك جاءت عمارته ساذجة بدائية.

فلما ولى زياد بن أبيه البصرة والكوفة عام 50هـ/ 670م فى عهد معاوية بن أبى سفيان،رأى إعادة بناء هذا المسجد الجامع فبعث فى إحضار بعض عرفاء البنائين من فارس، وشرع "زياد" فى تجديد بناء الجامع وجلب له الأجر وأساطين حجرية استقطعها من جبال الأهواز.

وقد لعب جامع الكوفة دورًا مهمًا فى الحضارة العراقية، فكان مركزًا من مراكز الحياة العامة يجتمع فيه الناس، وتذاع منه قرارات الدولة ويعلن منه الأمير سياسته الجديدة، كما كان لجامع الكوفة أثر عميق فى النهضة الأدبية والعلمية فكان الكميت الشاعر يقوم بالتدريس فيه.
هنا العراق.. قصة مسجد بناه سعد بن أبي وقاص وجدده والي البصرة والكوفة .. صور
هنا العراق.. قصة مسجد بناه سعد بن أبي وقاص وجدده والي البصرة والكوفة .. صور
هنا العراق.. قصة مسجد بناه سعد بن أبي وقاص وجدده والي البصرة والكوفة .. صور
هنا العراق.. قصة مسجد بناه سعد بن أبي وقاص وجدده والي البصرة والكوفة .. صور
هنا العراق.. قصة مسجد بناه سعد بن أبي وقاص وجدده والي البصرة والكوفة .. صور

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