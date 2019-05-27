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أخبار البلد

بعد فوز الزمالك بالكونفيدرالية إعلامي يتحداه في الدوري

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:06 ص
صدى البلد
أمل مجدى
أعلن الإعلامى عمرو خليل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيسبوك" عن احترامه لنادى الزمالك وفرحته بفوزه بالبطولة الكونفيدرالية .

قال عمرو "كلمتين حق بعيد عن المناكفة الرياضية .... للأمانة الشديدة الزمالك كفريق و إدارة أجادوا هذا الموسم و أدوا بشكل محترم علي اكثر من منافسة ... فريق تم اختيار عناصره بشكل ممتاز جدا و منهم وجوة لم تكن معروفة كأحمد سيد زيزو و طورت اداء اخرين كعبد الله جمعة و محمود علاء و الونش و طبعا القائد طارق حامد ".

وأضاف "تحية واجبة لمن رصد و راقب و تعاقد مع هؤلاء اللاعبين اللي تفانوا في الدفاع عن اسم الزمالك و جاهدوا لتحويل العثرة لنصر عكس اجيال سبقته ما يدفع الجميع لاحترامهم" .

وتابع "دا من واحد يحسب نفسه بيفهم كورة و طبعا أهلاوي لكن لايبخس المنافس حقه ،برافو لاعبي و جمهور الزمالك و الف مبروك من القلب ،و لكن لقاءنا في الدوري ".
بعد فوز الزمالك بالكونفيدرالية إعلامي يتحداه في الدوري

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