بعد فوز الزمالك بالكونفيدرالية إعلامي يتحداه في الدوري

أعلن الإعلامى عمرو خليل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيسبوك" عن احترامه لنادى الزمالك وفرحته بفوزه بالبطولة الكونفيدرالية .



قال عمرو "كلمتين حق بعيد عن المناكفة الرياضية .... للأمانة الشديدة الزمالك كفريق و إدارة أجادوا هذا الموسم و أدوا بشكل محترم علي اكثر من منافسة ... فريق تم اختيار عناصره بشكل ممتاز جدا و منهم وجوة لم تكن معروفة كأحمد سيد زيزو و طورت اداء اخرين كعبد الله جمعة و محمود علاء و الونش و طبعا القائد طارق حامد ".



وأضاف "تحية واجبة لمن رصد و راقب و تعاقد مع هؤلاء اللاعبين اللي تفانوا في الدفاع عن اسم الزمالك و جاهدوا لتحويل العثرة لنصر عكس اجيال سبقته ما يدفع الجميع لاحترامهم" .



وتابع "دا من واحد يحسب نفسه بيفهم كورة و طبعا أهلاوي لكن لايبخس المنافس حقه ،برافو لاعبي و جمهور الزمالك و الف مبروك من القلب ،و لكن لقاءنا في الدوري ".