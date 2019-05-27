محمد نور يكشف عن أول قصة حب له في الطفولة .. فيديو

كشف الفنان محمد نور عن أول قصة حب فى حياته بأنه كان يحب بنت مع فى الصف الدراسى مشيرا الى انه طلب منها صورتها واحتفظ بها لمدة طويلة للغاية .



وأضاف نور فى حواره لبرنامج " سيرة الحبايب" عبر فضائية " تن" انه استطاع ان يحصل على رقم هاتف المنزل عندها وقال لها فى اتصاله الهاتفي "بكرة عندنا ايه ؟ بس وخلاص"



برنامج "سيرة الحبايب" بطابع رمضاني خالص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.

