أنيسة حسونة ‏بكل روح رياضية ألف مبروك للزمالك وجمهوره الكبير

حرصت، النائبة انيسة حسونة، على تهنئة نادي الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .



وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بكل روح رياضية ألف مبروك للزمالك وجمهوره الكبير"



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.



