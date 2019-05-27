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أخبار البلد

أنيسة حسونة ‏بكل روح رياضية ألف مبروك للزمالك وجمهوره الكبير

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:07 ص
انيسة حسونة
انيسة حسونة
محمد بدران
حرصت، النائبة انيسة حسونة، على تهنئة نادي الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .

وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بكل روح رياضية ألف مبروك للزمالك وجمهوره الكبير"

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب  العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

أنيسة حسونة ‏بكل روح رياضية ألف مبروك للزمالك وجمهوره الكبير

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