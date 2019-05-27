برنامج لتأمين احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والمشتقات الأخرى

تولى استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية أهمية كبرى لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للغاز الطبيعى فى ظل نجاح مصر فى زيادة الإنتاج والاسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة، ويجرى تنفي برنامج لسد احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والمشتقات الأخرى .





كما تركز الاستراتيجية على أن استخلاص المشتقات ذات القيمة المضافة من خلال التشغيل المستدام لكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية الذى يعد أحد المحاور الهامة فى تلك الاستراتيجية ، لما تسهم به فى تأمين احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والمشتقات الأخرى.





وعلى مستوى عمليات ضخ البوتاجاز خلال شهر رمضان بلغت المعدلات نحو مليون و200 ألف أسطوانة، يوميا خلال شهر رمضان، وذلك من من أجل تلبية الطلب المتزايد على أسطوانات البوتاجاز خلال الشهر الكريم.





ومنذ بداية شهر رمضان الكريم تم تكثيف الأرصدة فى كافة المستودعات تكفى لفترات تتراوح من 21 إلى 30 يوما على مستوى محافظات الجمهورية.