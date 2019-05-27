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أخبار البلد

هويدا مصطفى: يجب أن يستثمر ماسبيرو الأحداث المهمة مثل البطولة الأفريقية

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:27 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام جامعة القاهرة، إن ماسبيرو يستعيد جزء كبير من أهميته وحضوره عن طريق استثمار الأحداث المهمة مثل البطولة الأفريقية وإطلاقه لقناة تايم سبورت.

وأضافت مصطفى فى تصريحات لـ صدى البلد، إن ماسبيرو هو إعلام الدولة ويجب أن ينتهز البطولات الرياضية والأحداث الهامة المماثلة كفرصة لاستعادة ثقة الجمهور.

وأشارت: إلى أن قناة تايم سبورت هى الجهة الوحيدة لبث المباريات وتقدم خدمة تحليلية لتأخذ منها القنوات الأخرى وبذلك يستعيد ماسبيرو نسب المشاهدة والدور الريادى له.

وتمنت عمل محطة إذاعية "اف ام "تهتم بالرياضة معبرة عن حزنها لأن القنوات الغير مصرية هى من تحتكر البطولات الرياضية ، لافتة لوجوب الإهتمام بالمحتوى فى قناة تايم سبورت وان تستقطب نجوم الرياضة الذين لهم جمهور كبير للاستفادة منهم .

ونوهت: إلى أنه يجب أن نستثمر التراث فى خريطة برامجية جديدة لعرض التراث مع محللين حاليين مشيرة إلى أن قناة ماسبيرو زمان أعلى نسب مشاهدة ويجب استغلال هذه الميزة.

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