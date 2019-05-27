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منوعات

حادث مفجع.. سمكة قرش تلتهم ساق رجل حتى الموت

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:28 ص
صدى البلد
نهى حمدي
لقي رجل أمريكي حتفه أثناء قيامه بالسباحة في بحر "ماوي" بجزيرة هاواي، وذلك بعد تعرضه لهجوم شرس من قبل قرش.

كان الرجل البالغ من العمر 65 عامًا يقضي عطلته مع زوجته بجزيرة "هاواي"، يسبح على بعد حوالي 60 ياردة من الشاطئ بالقرب من منتجع "كانابالي شورز"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، ليتوقف الرجل عن السباحة ولاحظ الشهود أن الرجل لا يستجيب في الماء، ليتم إحضاره إلى الشاطئ على متن قارب، وبعد الفحص كان الرجل فاقدا للوعي.

وقالت زوجته: "عندما اقتربنا ، رأيت بعض الدم على بطنه، ثم نظرت الى معصمه، بدا أن الجلد على معصمه قد تمزق، ثم نظرت عن قرب وجدت أنه فقد ساقه اليسرى بالكامل من ركبته إلى أسفل." ولحظات وقضى نحبه.

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