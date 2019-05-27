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مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول خل التفاح وحيل لتستخدميه بأمان

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول خل التفاح لصحتك فهو الأكثر غنى بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وكذلك البوتاسيوم إليك أبرز فوائد إضافته لطعامك وفقا لموقع "powerofpositivity".

1- التحكم في نسبة السكر في الدم.. خل التفاح يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم فعليًا بنسبة تصل إلى 34٪ بعد استهلاك الخبز الأبيض. يمكن فقط لتناول ملعقتين من خل التفاح فى خفض مستويات السكر في الدم.

2- صحة القلب .. خل التفاح يكون قادرًا على خفض مستويات الكوليسترول السيئ والدهون داخل الجسم كما أن استهلاك الخل ، بشكل عام ، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3- فقدان الوزن .. خل التفاح يساعد في تعزيز الشبع و يساعد في التخلص من دهون البطن. 

4- السرطان .. خل التفاح قد يكون قادرًا على تقليص الأورام و قتل الخلايا السرطانية.

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