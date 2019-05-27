بسبب 35 ألف جنيه .. أمن قنا يحرر تاجر اختطفه عامل

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من تحرير تاجر اختطفه عامل بمركز دشنا، لوجود خلافات مالية بينهم على ٣٥ ألف جنيه.



وكان مركز شرطة دشنا، قد تلقى بلاغًا بقيام مجهول باستيقاف محمد حماده محمد تاجر بمنطقة العزيزية، واعتدى عليه بالضرب، ثم أطلق النار على قدمه لإجباره على استقلال دراجة نارية لمكان مجهول.



وتبين من تحريات المباحث، أن مرتكب الواقعة عبد العزيز جمال عرفات 40 سنة عامل بقرية المرجية بدشنا، حيث أقرض المجنى عليه مبلغ 35 ألف جنيه منذ فترة ورفض سدادها، فقرر بالتربص بالمجنى عليه و استيقافه على جانب الطريق الزراعى و أجبره تحت تهديد السلاح على استقلال الدراجة النارية لمكان مجهول لحين سداد المبلغ المذكور.



وتمكنت قوات الأمن من تحديد مكان إخفاء المجني، فتم تقنين الإجراءات و مداهمة المكان وتحرير المختطف، وتم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

