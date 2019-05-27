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طريقة عمل الحواوشى الأسكندراني

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:20 ص
حواوشى
حواوشى
أسماء عبد الحفيظ
قال الشيف عاطف على أن أكلة الحواوشى لها تاريخها كبير يعود للسبعينات ،و أبتكرها أحمد الأشخاص المصريين يدعى أحمد ،يقدم الشيف عاطف على طريقة عمل الحواوشى الاسكندراني .

المقادير لعمل الحواوشى الأسكندراني ..

نصف كيلو لحمة مفرومة
-بصلة مبشورة
- فلفل حار
- فلفل رومي
- 2 بيضة
خبز بلدي
-زيت قرفة ناعمة
- زنجبيل
- ملعقة سمن
-ملح فلفل أسود ,

طريقة عمل الحواوشى الأسكندراني كالمحترفين :

فى وعاء أبدئى فى خلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل الحار والرومى والبيض.

أبدئى فى إضافة الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل ويقلب الخليط .

يفرد الخليط فى داخل الخبز ويدهن بسمنة ثم يلف فى ورق زبدة و ورق الومنيوم.

يوضع بالفرن حتى تمام النضج ويقدم .

أسرار نجاح الحواوشى تبدأ من هنا ؟!

لنجاح طريقة تحضير الحواوشى يجب أن تنتبهى لتلك القواعد الغذائية عند تحضير الحواوشى فى المنزل

أهم تلك القواعد أن يرتفع الدسم لنسبة 35% أو أكثروتكمن أهمية الدسم هنا في إبقاء الخبز رطبًا وطريًا أثناء طهيه في الفرن، بالإضافة إلى تسوية اللحم ومنع احتراق الخبز.
يجب أيضا لنجاح طريقة تحضير الحواوشى فى البيت الإهتمام بالفرم الخشن للحم المفروم

أضرار تناول الحواوشى لا تتوقعينها ..

تحضير الحواوشى داخل مطبخك يحميك من العديد من المخاطر الصحية نتيجة تحضيره خارج المنزل بكمية أكبر من الدهون مما يصيبك بالكوليسترول وإضطرابات الجهاز الهضمى وحموضة المعدة ..
طريقة عمل الحواوشى الأسكندراني
طريقة عمل الحواوشى الأسكندراني
طريقة عمل الحواوشى الأسكندراني
طريقة عمل الحواوشى الأسكندراني

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