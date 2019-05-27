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فن

هيثم سعيد يغني للزمالك بعد حصد كأس الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
محمد نبيل
نشر المطرب هيثم سعيد مقطع مصور أثناء احتفاله بفوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية والتي حصدها على حساب فريق نهضة بركان المغربى فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب وسط حضور جماهيري كبير.

وقام هيثم سعيد خلال الفيديو بغناء مقطع من أغنية زملكاوي أنا للفنان عزيز الشافعى والتى قدمها قبل سنوات وحققت نجاحا كبيرا.

الزمالك حصد البطولة بعد وصوله لضربات الجزاء الترجيحية على حساب نهضة بركان المغربي وحسم اللقب بنتيجة 5 / 3.

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